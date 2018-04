Paga $25 mil por datos de socavón y SCT los niega

Bajo la promesa de que le sería entregada la información, una solicitante pagó 25 mil pesos para obtener copias simples de las 50 mil fojas que conforman el expediente del socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, sin embargo, al final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negó la entrega argumentado que ésta se encontraba reservada.



En un primer momento, al atender la solicitud de información, la Secretaría señaló que entregaría los datos solicitados, pero que era imposible hacerlo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia debido a que las 50 mil fojas superaban los 20 megabytes que el sistema permite subir a esa herramienta.



"No obstante, le ofrecemos las siguientes modalidades para adquirir la información: copia simple $0.50 c/u, copia certificada $18.00 c/u, consulta directa", ofreció.



Regularmente, los particulares, ante el elevado costo de la información, desisten en su intento, sin embargo, en este caso, la solicitante decidió pagar y cubrió los 25 mil pesos a favor de la Tesorería de la Federación.



Efectuado el pago, de manera inusual, la SCT determinó que no entregaría la información debido a que existen varios procedimientos administrativos en curso y decidió reservarla por un año.



Ante esa negativa, la solicitante se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que determinó este miércoles que la reserva invocada por la SCT es improcedente y que, por lo tanto, debe entregar la información que en un primer momento ofreció.

"Tras analizar el caso, esta ponencia concluyó que resulta fundado el agravio del particular, desde nuestra perspectiva, la reserva declarada no se actualiza pues la difusión de la información no pone en riesgo las actividades de inspección o verificación del Órgano Interno de Control.



"La documentación solicitada no constituye actuaciones, diligencias o constancias propias de los procedimientos llevados a cabo por el OÍ, sino de documentos relacionados con el desarrollo de la obra pública mencionada y quejas interpuestas como resultado de esta tragedia que se conoció como el socavón", expuso el comisionado ponente Joel Salas.



El 12 de julio del año pasado, a tres meses de haber sido inaugurado, una falla en el drenaje provocó que en el Paso Exprés se abriera un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que fallecieron dos personas al caer el vehículo en el que viajaban.