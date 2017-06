Padres rechazan cobro de $3 mil 800

Madres de familia de primaria Margarita Maza de Juárez, rechazaron imposición de curso con valor de 3 mil 800 pesos, el cual sería impartido por personal externo al plantel, lo que aseveraron, afecta su economía.

Sobre este particular, se entrevisto al director Mario Cerda Pineda, quien sobre el particular, dijo que hasta la fecha, el curso que tienen en puerta, es el correspondiente a verano, el cual sería gratuito a decir del directivo, no obstante que las jefas de hogar, señalan que es otro curso por el cual se les demanda dicha cantidad, a razón de cuatro pesos diarios por alumnos, por una hora y media al día de instrucción.