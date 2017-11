Padres de familia piden expulsión de niño ‘pistolero’

Padres de familia de la escuela primaria ‘Altair Tejeda’ del fraccionamiento Sierra Ventana manifestaron preocupación luego de que el martes fuese descubierto un alumno con una pistola de diábolos al interior del plantel educativo, para lo cual pidieron a las autoridades educativas la expulsión del estudiante del sexto grado o la implementación del operativo mochila.

Carlene Vogel, madre de familia, recriminó al director José Guevara Calderón por no implementar la medida de la Operación Mochila, “no es pretexto lo que está diciendo el maestro que uno como papá no le revisa, a lo mejor yo sí me tomo el tiempo de hacerlo pero otro papá no, por lo mismo debería de haber no se está haciendo nada que esté fuera de la ley”.

El menor de edad habrá de recibir una sanción administrativa por parte de la dirección de la escuela, no obstante este permanecerá en la misma a pesar de la preocupación de los paterfamilias, por su parte otra madre de familia, Ana Rodríguez, manifestó preocupación por la presencia de alumnos armados al interior del plantel, “no sabemos si el niño tiene un problema con algún otro compañerito o de otro salón, lamentablemente pasan cosas y tomas acciones después de que pasa un suceso lamentable y es lo que no queremos aquí”.

José Guevara Calderón, director de la escuela primaria 'Altair Tejeda'