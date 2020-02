Padres no saben el color de la mochila de sus hijos

Cd. Victoria, Tam- El conferencista y expresidente de la Federación de Pastores de Iglesias Cristianas y Evangélicas de Ciudad Victoria, Luis Armando González Isas, hizo un llamado a los padres de familia para que pongan más atención en sus hijos respecto a la implementación del programa ´Mochila Segura´ para impedir el ingreso de armas u objetos prohibidos a los planteles escolares.

"Creo que la operación Mochila debe hacerse desde la casa, yo he venido fomentando eso que debemos de tener más cuidado los papás, se ha estado impulsando y ha estado criticándose a los maestros y creo que no va por ahí", este operativo se realiza de manera aleatoria en planteles escolares de la entidad luego de que hace poco más de un mes suscitó un hecho violento en un Colegio particular en la ciudad de Torreón donde un alumno y una maestra perdieron la vida.

En este caso, son los padres de familia quienes llevan a cabo la revisión aleatoria de mochilas de alumnos en escuelas de Educación Básica, primaria y secundaria principalmente, sin embargo, este programa ha resultado polémico provocando el rechazo de un sector de los padres de familia quienes se oponen alegando la violación de los Derechos Humanos de sus hijos.

"La Operación Mochila debe iniciar en casa, que los padres sepan de perdido, válgase la expresión, lo que llevan sus hijos en sus mochilas, yo les he preguntado a muchos padres en las conferencias que doy de qué color es la mochila de sus hijos y no saben ni de qué color es", señaló que en muchos de los casos los padres desconocen los horarios de sus hijos, quiénes son sus amigos, qué actividades realizan o con quién conviven a lo largo del día.