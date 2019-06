Padres de familia rechazan "uniforme neutro" en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.

Con más de un millón de estudiantes en el sector educativo de Hidalgo, padres de familia se oponen a que en esta entidad pudiera aplicarse el uniforme neutro, al que calificaron como una ocurrencia para tratar de llamar la atención.

De acuerdo con Manuel López, presidente de Asociación de Padres de Familia, "afortunadamente" en Hidalgo no se ha platicado de la posibilidad de que los menores utilicen de manera indistinta falta o pantalón, aunque dijo, son respetuosos de la equidad de género.

"Me da risa, tenemos tantos problemas, tantas cosas por hacer y sin embargo, creo que esto busca la manera de ser ocurrencias. He tenido la posibilidad de platicar con algunos padres de familia y me dicen oiga 'esto es una ocurrencia, una total falta de seriedad'", dijo.

No es algo serio, nosotros somos respetuosos de la equidad de género, siempre la hemos respetado, pero advirtió que no se está en condiciones de cambiar el vestir de la gente pues es algo que se ha manejado toda la vida y lo hacen conforme a sus creencias y sus propias ideologías.

"No se puede imponer ahora nuevas modas", expresó.

El presidente de esta organización dijo que en lugar de distraerse de estos temas, las autoridades educativas y los padres de familia deberían de estar interesados en mejorar la calidad de la educación y erradicar problemas que afectan al estudiantado como el bullying y los embarazos a temprana edad.

Se pronunció en contra de que pudiera aplicarse en Hidalgo está medida como ocurre en la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa para que niños y niñas puedan usar falda o pantalón de manera indistinta.

"Seremos respetuosos de lo que determinen las autoridades, pero tendríamos que actuar de manera responsable, pero no en cuestión de ocurrencias que en nada benefician a la educación del país.

"Si en la Ciudad de México lo quieren hacer está bien, pero considero que no es nada serio hay mejores maneras de llamar la atención como el trabajo que requiere la educación para fortalecerla. En Hidalgo estamos enfocados en el cierre del ciclo escolar, la entrega de los libros de texto y de los uniformes", dijo.

En tanto, la Secretaría de Educación confirmó que por el momento no hay planes de utilizar el uniforme neutro en Hidalgo.