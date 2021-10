Padres de familia piden haya clases

Un grupo de padres de familia del ejido Verde Chico, municipio de Soto la Marina, se manifestaron frente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas para exigir la presencia de un maestro de Educación Primaria que dé clases presenciales a un grupo de once menores residentes de aquella comunidad rural.

"Queremos un maestro en el ejido que no se ha presentado por allá y venimos a ver si nos pueden resolver el problema y ya tenemos un mes sin maestro, es mucho para que estén los niños sin educación, venimos aquí a manifestarnos porque allá en Soto la Marina no nos resuelven nada", dijo el señor Lázaro Barboza Oropesa, "nos la quieren dar en línea pero nos están mandando una aplicación que hay que descargarla en el celular y muchos no tenemos celular, o internet, y como es un ejido muy retirado a veces se batalla".