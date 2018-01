Padres de "43" vandalizan instalaciones de PGR

Cd. de México.- Los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizaron una protesta frente a instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de su primera jornada de lucha de 2018.



El próximo 26 de enero se cumplirán 40 meses de la desaparición de los estudiantes, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.



Vidulfo Rosales, uno de los abogados de los padres, criticó que las investigaciones no han avanzado hacia ex funcionarios estatales, como Ángel Aguirre Rivero, entonces Gobernador del Estado.



"Los padres están demandando que esa línea de investigación avance, sobre todo porque ahora ex funcionarios de Guerrero están buscando puestos de elección popular y eso no puede ocurrir", comentó.



Aguirre Rivero buscaba ser diputado federal, pero ante las protestas de padres de los normalistas que irrumpieron en sus actos de precampaña, el ex Mandatario desistió.



La protesta de los padres se dio frente al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGR, ubicado en la calle de Río Amazonas, ya que la sede central de la Procuraduría quedó inoperable con los sismos de septiembre.



En el recinto donde protestaron sostuvieron la última reunión entre el Mecanismo Especial de Seguimiento, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y autoridades del Gobierno mexicano.



Durante la protesta, jóvenes pintaron con aerosol las paredes blancas del inmueble.



"Justicia por Ayotzinapa", "Nos faltan 43 y miles más" y "Te busco hermano" fueron algunas frases plasmadas con pintura roja.



Del Centro de Evaluación se trasladaron a la sede vacía de la PGR, ubicada sobre Paseo de la Reforma, donde también realizaron una protesta.



Originalmente, las protestas serían en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, pero ayer sostuvieron un encuentro con el Presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y acordaron que en los próximos días revisarían las acciones que se han realizado en su caso, por lo que cambiaron el objetivo de sus protestas.