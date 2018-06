Padre de Neymar Pide apoyo y protección ante críticas

El padre del delantero brasileño Neymar Jr. pidió al entorno del jugador apoyo y protección ante las críticas contra él en las redes sociales, después de dos actuaciones discretas y una actitud excesivamente temperamental en el juego ante Costa Rica.

En un mensaje enviado por el padre y representante del jugador del Paris Saint-Germain a su entorno y publicado por la prensa de Brasil, Neymar padre, como se hace llamar Neymar Santos, pide usar las armas y escudos adecuados ante las críticas.



"Vamos a olvidar a los antis y a quien sea. Vamos a ganar esta Copa con el público y con Dios. Sé cuánto aman a mi hijo y quieren protegerlo, pero esas actitudes solo lo contaminarán con la misma rabia", dijo el progenitor del delantero de 26 años, que pidió calma en las redes sociales al entorno de Neymar.



Autor de un gol en los últimos minutos ante los ticos, Neymar fue objeto de burlas y críticas en las redes sociales por su actitud en el terreno de juego, en el que insultó a los rivales, protestó sobremanera al árbitro y le reclamó con gritos a su compañero Thiago Silva por haberle devuelto el balón al rival.



El delantero es un activo usuario de las redes sociales, y no dudó -pese a estar concentrado en Rusia- en publicar fotos en su perfil con su novia, la actriz de novela brasileña Bruna Marquezine, quien interrumpió la grabación de la teleserie para pasar unos días con el jugador en Rusia.



Asimismo, su llanto en el centro del campo al acabar el partido fue interpretado por algunos sectores de la afición como una acción exagerada, de marketing, o de una debilidad emocional de un jugador del que en Brasil se esperaba más durante la Copa del Mundo de Rusia.



"No se puede llorar en la segunda jornada de la Copa", dijo el diario O Globo, uno de los más influyentes, en referencia a la actitud del ex jugador del F.C. Barcelona.



El seleccionador brasileño, Tite, admitió que Neymar no está aún al 100 por ciento tras su lesión a finales de febrero que le obligaron a operarse de una fractura del pie derecho el 3 de marzo y a estar tres meses fuera de los terrenos de juego.