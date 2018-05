Padre de Meghan Markle no asistirá a su boda

Thomas Markle tenía previsto llevar a la actriz al altar este sábado, pero canceló sus planes. Su decisión fue anunciada luego de que fuera criticado por vender a una agencia de paparazzi varias imágenes de sí mismo preparándose para el enlace.

Thomas dijo al portal que no decidió vender las fotos por el dinero, sino para cambiar la imagen de recluido y bebedor que han presentado varios medios de él.



Afirmó que ahora se arrepiente de haber hecho un trato con la agencia, y que prefiere no asistir a la boda para evitar avergonzar a su hija o a la familia real.



TMZ también reveló que el padre de la actriz sufrió un infarto hace seis días, pero que había abandonado el hospital para acudir al enlace.



Thomas Markle, un ex director de iluminación para series televisivas, vive actualmente en Rosarito, Baja California.