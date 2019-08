Padierna cuestiona reclamo del PAN con sus "cinco ridículos distritos"

México, 8 Ago .- La diputada Dolores Padierna, de Morena, cuestionó que el PAN defienda la disposición que establece una rotación en la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, cuando sólo obtuvo "cinco ridículos distritos" electorales de los 300 que estuvieron en disputa en los comicios de 2018.

Explicó que en el proceso electoral del año pasado, de los 300 distritos electorales, Morena ganó 210 y el Partido Acción Nacional (PAN) sólo obtuvo cinco, por lo que "debería darles vergüenza andar reclamando un poder que no ganaron en las urnas".

En entrevista, la vicepresidenta de la Mesa Directiva dejó en claro que "entonces, si querían el poder de la Cámara, debieron aplicarse más con la gente para que votaran por ellos, ganaron cinco ridículos distritos, bueno, de ese tamaño es el PAN".

Informó que su propuesta de reforma a la ley para que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se mantenga a cargo del grupo mayoritario ha encontrado "muchísimas simpatías" tanto en la bancada de Morena como en sus "aliados".

Rechazó que ello convierta a Morena en el "nuevo PRI", aunque dijo: "el viejo PRI era eso, un partido totalitario, hegemonista, que se agandallaba todo, que no veía, que no oía, que no respetaba las minorías".

Sostuvo que la presentación de la iniciativa de reforma responde a que le parece "muy injusto" que ahora que Morena ganó de manera contundente y tiene, incluso, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quieran reducir su tiempo al frente de la Mesa Directiva de esta legislatura a una tercera parte.

Comentó que la propuesta se turnó a la Cámara de Diputados y tendrán del 1 al 5 de septiembre para aprobarla en el Pleno, pero de lo contrario "no voy a quitar el dedo del renglón, pero ya no ocuparíamos la Presidencia de la Mesa para el segundo año".