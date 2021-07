Padeció 13 días de ´Melancolía´

La cinta está inspirada en los tiroteos que se han normalizado en EU, dice el realizador. La historia transcurre durante la semana previa al primer aniversario de la masacre en una escuela.

"Quisimos explorar la idea de que cuando algo sale mal, uno debe comportarse, hacer lo que la sociedad quiere, pero tenemos esta mujer que no tiene en su vida nada, no le importa cómo le vean y traten", destaca Xolalpa.

En el elenco también se encuentran Plutarco Haza, como su marido convertido al cristianismo después del tiroteo; Laura Flores y Mary Boquitas interpretan a unas mujeres que perdieron a sus hijos en el mismo hecho violento.

"Recuerdo filmar y ver a todos estos íconos mexicanos trabajando conmigo y no me la creía. La primera vez que me reuní con Alessandra le platiqué de qué trataba la historia y sin leer el guion me dijo que aceptaba. No sé qué vio en mí, un director desconocido, pero se lo agradezco infinitamente".

"Melancolía" estuvo en el recién Mercado del Festival Internacional de Cine de Cannes y pronto se sabrá la fecha de estreno comercial.