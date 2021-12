Padecen socavón... ¡7 meses!

"Ya no sabemos que hacer, tenemos más de seis meses con estos probamos de los socavones y no vienen a arreglar, se nos había comentado que en noviembre pero no, ya está por terminar el año y parece ser que nos tocará decorarlo también en febrero por San Valentín". explicaron.



Ayer EL MAÑANA recorrió nuevamente la calle Veracruz al cruce de San Luis, donde el socavón decorado se encuentra, y constató que han resultado insuficientes los reportes periodísticos y los llamados que se han hecho ante la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) y la dirección de servicios públicos primarios para intervenir.