Padecen proveedores por la falta de pago

Cd. Victoria, Tam.

A pesar de que son múltiples las empresas locales que padecen la falta de pago de facturas por parte del Gobierno del Estado y del Municipio, aún no han sido emprendidos procesos de requerimiento por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sin embargo, esta situación agrava la ya de por sí complicada situación económica de los proveedores.

"Hay quejas de ciertas empresas que no les han pagado, lo que nosotros hacemos en Coparmex al defender al sector patronal es, cuando ya se acumula cierta cantidad de quejas, cierta cantidad de facturas con montos considerables, ya con más fuerza vamos a hablar respecto a este tema", mencionó el presidente del Centro Empresarial, Mario Flores Pedraza, "ha habido quejas, pero no ha habido un grupo que exija a que vayamos a un segundo término en cuanto al cobro de las facturas que están en cuenta por cobrar para las empresas, sin embargo, sí es alarmante ese tema".

El representante de la Coparmex no precisó un monto aproximado de cuánto deben el Estado y el Ayuntamiento a los proveedores locales, pero dijo que algunas facturas cuentan con hasta siete y ocho meses de retraso lo cual afecta la operación de estas empresas. Explicó que, una empresa al prestar un bien o servicio a un ente público debe de recibir su pago en un lapso razonable para cumplir a su vez con sus proveedores, empleados y obligaciones fiscales.

"Sí se les paga, el problema es que es con mucho rezago, y eso hace que las empresas pequeñas no puedan ser proveedoras, no es que no les paguen... el problema es el rezago", y reiteró, "si te dejan siete, ocho meses sin pagar, imagínate, ¿cómo le vas a hacer para poder seguir pagando nóminas, para poder seguir pagando a proveedores, a clientes?", cuestionó.

"Necesitamos que la deuda a proveedores salga más rápido, no nada más en el Estado y en el Municipio sino también la Federación", por otro lado destacó el incremento del mil cien por ciento para renta de maquinaria y la disminución del cuarenta por ciento para Obra Pública en el Presupuesto de Victoria para este año, "esperemos que se aplique el recurso de la mejor manera y estaremos vigilantes a que se utilice el dinero para lo que es porque es dinero de nosotros al final del día".