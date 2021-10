Padece secuelas por Covid-19

QUEDA HIPERTENSA

"Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos que me dan y todo eso es a causa de la presión, literal me quedé hipertensa.

"Lo del derrame de corazón estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión, antes cargaba con los tacones en la mano, ahora cargo con el aparato de la presión, pero todo bajo control", contó Montijo, de 48 años, quien fue abordada por medios capitalinos afuera de Televisa San Ángel.

NO HABLA DE INÉS

Pero de lo que no quiso hablar ni opinar, fue sobre el problema que enfrenta su amiga Inés Gómez Mont y el esposo de ésta, Víctor Manuel Álvarez, quienes son buscados por la justicia en más de 190 países, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Es un tema muy delicado, que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque después se comentan otras cosas que ni al caso, entonces yo creo que no ayudo nada en el tema, no sé nada y ahí me voy a quedar", comentó.

Y aunque se rumora que Galilea saldrá pronto de Televisa, al respecto manifestó que mientras los ejecutivos de la empresaria le sigan ofreciendo proyectos, ella seguirá ahí.