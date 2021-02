Padece secuelas del Covid

Ciudad de México.- Yuri reveló que tuvo la Covid-19 con secuelas complicadas. En un video publicado en redes sociales, la cantante narró en un mensaje dirigido a compañeros de la religión que profesa que se contagió el año pasado.

"En el mes de octubre tuve Covid. Realmente no lo sabía, fue muy leve, tan es así que no me enteré. Pensé que era alergia porque se parecen mucho", dijo.