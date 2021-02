Yuri sigue sufriendo las secuelas del Covid-19, pues comentó en entrevista para varios medios de comunicación que tiene alopecia.

Noticia Relacionada Padece secuelas de Covid-19

"¡Me dejó pelona, mana! Por eso usé peluca en Premios Lo Nuestro", dijo entre risas.

Luego, ya en tono serio, explicó los problemas que ha tenido a raíz de lo que vivió con el coronavirus.

"No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo o muy poquito. Pero ya se me quitó lo que tenía. Ya estoy en tratamiento.

"El virus te tira el pelo. Definitivamente el Covid te lo tira. Hablando con varias amigas, me dicen ´¡Yuri, ya estoy igual que tú! ¡Ya estoy pelona!´. Pues sí. ¡Pero ya estamos bien!", comentó.

La intérprete ya visitó al médico y actualmente está en tratamiento para revertir las secuelas.