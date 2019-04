Padece N.P. falta de agua

Río Bravo, Tam.- Residentes de Nuevo Progreso desde hace varios días padecen por falta de agua debido a la baja presión que ha estado afectando varias zonas de esa Villa.

Residentes de las colonias Jardín y El Triunfo dieron a conocer que ya tienen tiempo sufriendo la falta de agua, pues durante el día de las llaves solo salen algunas gotas de agua y en ocasiones ni siquiera eso, por lo que en días pasados se reunieron con Octavio Cortez, gerente de la Junta de Administración Operación y Mantenimiento (JAOM), pero hasta ahora no les han podido resolver el problema.

De acuerdo a los afectados, durante la madrugada pueden disponer de un poco más de líquido, pero no pueden aprovecharlo ya que al tener que trabajar por las mañanas les es imposible desvelarse para llenar recipientes.

"Ya son varios días sin agua, solo nos caen gotas y en ratos nada, lo peor es que como quiera llega recibo y desde hace algún tiempo si no la pagamos en fecha límite que viene en el recibo luego luego vienen con sus palas a cortarla, no sé ni que nos están cobrando porque no tenemos agua", manifestó María Carmen Bazaldúa, una de los afectados.

Añadió que es urgente que la JAOM solucione el problema, pues no se puede lavar ni realizar el aseo del hogar de forma adecuada, ya que con la poca agua que cae no se puede usar una lavadora, mucho menos utilizar lavamanos, baños o regaderas.