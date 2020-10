Padece Morena de caos estatal

NOTICIAS RELACIONADAS En renovación de dirigencia de Morena hay estadísticas no votos: INE

Exigen 41 diputados federales y 87 locales a Mario Delgado aceptar su derrota

Ciudad de México.

La nueva dirigencia nacional de Morena encontrará un partido desorganizado y enfrentado en los estados.

De acuerdo con un reporte interno, de las 32 dirigencias estatales, en 17 comités no tienen presidente, y en cinco, no hay dirigencia ni consejos estatales desde el 2015.

En las 10 restantes, aunque existe dirección, las pugnas entre grupos, derivadas de la disputa nacional y local, así como su estructura incompleta, las tiene parcialmente inmovilizados.

La lucha por la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena impidieron que desde el 2019 el partido renovara a todos sus órganos de dirección, y en esas condiciones arrancó el proceso electoral 2021.

En mayo, ante el desorden y fractura en los estados, la dirigencia nacional encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar anuló el nombramiento de delegados aprobados por Yeidckol Polevnsky y designó a otros 14, pero sin atribuciones, únicamente para realizar un diagnóstico de la situación del partido.

"Tenemos una situación realmente crítica, complicada, muy difícil. Lo que necesitamos es echar a andar de emergencia una estructura electoral y organizativa muy sólida a nivel nacional y en las entidades para sacar adelante el proceso electoral", reconoció Ramírez Cuéllar.

La secretaria de organización, Xóchitl Zagal, consideró que el CEN tendrá tres meses para organizar al partido en los estados e impulsar la unidad, pues a partir de enero se elegirán los candidatos a los más de 21 mil cargos que se jugarán el 6 de junio.

"La intromisión del Tribunal en la vida interna del partido fue demasiado agresiva, por lo que la falta de renovación sí impacta en la estructura en el País.

"Desde 2015 tenemos las dirigencia electas y hay un desgaste de todos. Durante año y medio se mantuvieron pasivos porque no había una conducción ni abastecimiento de material, pero estamos en una buena coyuntura para activar a los militantes en cada distrito electoral", apuntó.

Retos y advertencias

Para Zagal los principales retos de la dirigencia serán: recursos y planeación en los estados para contar con un padrón real y un despliegue territorial para conformar comités seccionales de protagonistas del cambio verdadero, a fin de tener ocho activistas por cada sección electoral, que en el País suman 70.

También lograr ternas de mejores candidatos para el 2021, por lo que, ahora sí, el partido tendrá que reservarse el derecho de admisión y no aceptar a militantes de partidos no aliados.

Mientras que para Ramírez Cuéllar al partido le falta crearse una identidad propia que trascienda los periodos gubernamentales, además de que presente una oferta política a la sociedad.

Se declara Porfirio ´presidente electo´

Porfirio Muñoz Ledo convocó a sus simpatizantes a que lo acompañen mañana a tomar posesión como presidente de Morena.

- En una conexión en línea con militantes, el diputado afirmó que llegará hasta donde tope en la lucha para que sea reconocido como el ganador de la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual definirá al presidente de Morena.

- "Voy a estar a las 13:00 horas a tomar protesta, porque gané y no me voy para atrás, saben que nunca me he rajado, por eso estamos donde estamos desde el 88", manifestó.

- El morenista dijo que a esa hora se presentará en la sede del partido en la calle de Chihuahua 216 para reclamar que le den el cargo.

- El diputado Porfirio Muñoz Ledo reclamó al Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, por negar que ganó en la encuesta para definir la presidencia de Morena.

- Horas después, el INE le recordó a Muñoz Ledo que aceptó los lineamientos para la realización de la encuesta y firmó que aceptaría los resultados.