Padece Lupita de parálisis cerebral. Historias de vida...

, Tam.- María Guadalupe Hernández o Lupita como le dicen de cariño, tiene 18 años de edad, vive en la calle Morelos número 404 de la colonia Benito Juárez, desde que nació padece de parálisis cerebral, una enfermedad que no sólo afecta las funciones del cerebro, sino que también el movimiento, el pensamiento, la audición, la visión y el aprendizaje, ella depende 100 por ciento de sus padres, Leonel Hernández de 56 años de oficio albañil y Romi Hernández de 55 años de edad, ama de casa, quienes la cuidan con esmero y amor.

Lupita a base de terapias físicas que le han dado en el DIF, ha logrado avanzar enormemente, con mucho esfuerzo ya puede dar unos ligeros pasos esto con la ayuda de un andador, por lo general se la pasa sentada en su silla de ruedas, la cual es muy grande y pesada, no es la adecuada para ella.

Por falta de transporte ya le es imposible a la señora Romi, llevarla a que haga sus terapias, es un lugar que les queda muy lejos y los vehículos del municipio, los que están adaptados para persona en situaciones como las de Lupita, están descompuestos desde hace semanas, por eso ya no han pasado por ella, algo que pone muy triste a la familia de Lupita, pues son muy necesarias estas terapias:

"Yo no tengo en donde moverme, nos queda muy lejos el lugar donde le practican las terapias a mi hija, su silla es muy pesada, no puedo pagar un taxi, mi economía no me lo permite, no quiero que siga perdiendo sus terapias, porque le han ayudado mucho", comentó la madre de Lupita.

Asimismo añadió:

"Cuando me di cuenta de que Lupita era una niña especial, sentí que se me caía el mundo encima, no sabía que hacer, pero después reflexioné y me dije, que si Dios me la había mandado era por algo, amo a mi hija, estoy muy acostumbrada a estar con ella, me siento muy feliz de tenerla", finalizó.

Cabe señalar que Doña Romi, busca quien pueda apoyar a Lupita con terapias de lenguaje, ella tiene fe en que aún puede aprender a hablar, porque a veces con esfuerzo dice algunas palabras. María Guadalupe también requiere de una silla de ruedas de su medida y pañales medianos, además de que le faciliten algún transporte para poder ir a sus terapias físicas.