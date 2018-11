Padece diabetes 30% de la población local

El 30 por ciento de la población padece diabetes en Reynosa, y el principal problema al que se enfrentan las autoridades es la educación.

José Luis Chávez Araiza, delegado sindical de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que recientemente realizaron un congreso sobre diabetes para que el personal médico y paramédico renueven los conocimientos sobre el tema, ya que es una enfermedad que va en crecimiento.

La enfermedad trae como consecuencias complicaciones y puede dejar sin miembros, pueden quedar ciegos o tener problemas renales.

"Desgraciadamente tenemos una gran población que tiene grandes complicaciones, el principal problema es la educación, el paciente diabético no sabe que se tiene que cuidar y es nuestro debes como médicos informarles y darles la indicación exacta de lo que puede comer, cómo se puede ayudar el paciente para no caer en alguna de las complicaciones", dijo.

La mayoría de los pacientes son población adulto, sólo el uno o dos por ciento es de diabetes infantil.

El problema no se da porque el ciudadano no se detecta a tiempo, si no porque no se cuida sabiendo que tiene diabetes.

"Las complicaciones es cuando realmente el paciente sabe que es diabético pero aquí hay un problema muy serio, la diabetes no duele, no causa ningún problema, aparentemente, se le pregunta al paciente cuántas veces se levanta al baño en las noches, lo normal dicen, lo normal es que no se levanten a orinar y el paciente diabético se levanta hasta cinco a seis veces", expresó el dirigente sindical.

Chávez Araiza, explicó que el paciente muchas veces dice que cuando se comienza aplicar insulina, pierde la vista o tiene complicaciones.

"Fue la diabetes que no se cuidó después de tanto tiempo, o le amputaron un miembro o está pegado a una máquina para limpiarle la sangre y cayeron en una insuficiencia renal crónica", recalcó.

Explicó que es necesario que los médicos hagan recomendaciones constantes de cómo se deben de cuidar para mantener su salud y evitar que sigan recomendaciones de la comadre o del vecino.

"Hay pacientes que se toman la coca, la hamburguesa, luego quieren que con el medicamento solucionar, pero no es así, se vuelven pacientes renales", expresó.