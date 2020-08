¿Pacto por México o pacto de corrupción?

Ciudad de México.

El Pacto por México —que soportó el proyecto de nación de Enrique Peña Nieto con la aprobación de 11 reformas estructurales— costó en sobornos a legisladores y a un partido al menos 404 millones de pesos entre 2013 y 2014, de acuerdo con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

Con el respaldo del PRI, el PAN y el PRD, durante los primeros años del gobierno anterior se aprobaron en el Congreso las reformas laboral, de competencia económica, en telecomunicaciones, financiera, hacendaria, político-electoral, educativa, en seguridad social, energética, en transparencia y en procedimientos penales.

Al participar en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, el Fiscal General fue cuestionado por los seminaristas sobre la diferencia que la FGR ha dado al caso de Emilio Lozoya y al de Rosario Robles, pues el primero permanece en libertad condicional y la segunda en prisión preventiva.

El funcionario respondió que no es posible comparar un caso y otro debido a que en la investigación por Odebrecht, Emilio Lozoya denunció hechos que generaron un daño patrimonial de 400 millones de pesos, mientras que, en la Estafa Maestra se investiga un quebranto por 15 mil millones de pesos.

"Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso.

BIENES ASEGURADOS

Los bienes que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), cubren el monto del daño hasta ahora calculado por la compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados. El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el organismo ha asegurado todos los bienes posibles de Lozoya en México y en el extranjero, para garantizar la reparación del daño ocasionado por los delitos que supuestamente cometió.

"A este señor se le han asegurado todos los bienes a los que hemos tenido acceso y se le siguen asegurando bienes en Europa y en todos lados a los que están vinculados con él, porque si no hay reparación del daño no hay justicia (...) tenemos bienes que acreditan si no todo, una buena parte de lo que debe", señaló. Añadió que en las dos investigaciones que la FGR ha judicializado contra Lozoya -Odebrecht y Agro Nitrogenados-, se deberá dividir la reparación del daño entre todos los responsables que resulten del asunto.

QUIEN ACUSA DEBE PROBAR

Al asegurar que quien acusa debe de probar, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que desea ver el video que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) en donde implicaría la entrega de sobornos para la aprobación de la Reforma Energética y el desvió de dinero para la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que se tiene que cuidar el debido proceso, pero también apuntó que se debe de transparentar todo lo que se pueda en este caso para hacer la vida pública cada vez más pública.