¿Pacto con los cárteles?

México.

La falta de claridad del Gobierno de México en los asuntos de Estado parece no tener fin. Un día se dice una cosa y al siguiente, cuando no unas horas después, la contraria.

La última muestra ha sido la confusión generada sobre las conversaciones que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador mantiene con una serie de grupos armados de varios de los Estados más violentos del país.

Altos funcionarios confirmaron que existen tales conversaciones, para después matizar que no son con el crimen organizado, es decir, que no tendrían vínculos con el narcotráfico, pero tampoco se ha aclarado de quién se trata y en qué consisten las reuniones.

López Obrador, lejos de aclarar cualquier duda, ha ahondado en el enredo: no va a hablar con delincuentes, pero insiste en que hay que poner en marcha un proceso de paz en un país sumergido en una ola de violencia cada vez mayor.

Esta semana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que altos funcionarios de su departamento habían estado en varios de los estados más violentos del país -Guerrero, Michoacán y Tamaulipas-, donde habrían mantenido conversaciones con grupos del crimen organizado.

Sánchez Cordero afirmó, no obstante, que no se estaba buscando una tregua: "No, estamos dialogando con muchos grupos y nos han manifestado que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz".

Uno de los responsables de entablar estas conversaciones es Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. "No hay trato con delincuentes", insiste en resaltar Peralta a este diario, sino conversaciones con grupos que han sido estigmatizados y agraviados, los eufemismos que ha utilizado para referirse a las autodefensas de La Huacana, en el Estado de Michoacán. "Estamos regresando esta población al desarrollo", ha incidido.