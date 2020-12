Pactan reordenamiento territorial por Tren Maya

TULUM, Q. Roo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán firmaron un convenio de colaboración para el reordenamiento territorial en torno a las obras que se llevan a cabo en la Península, como el Tren Maya y que suman 200 mil millones de pesos.

"Es importante poner orden, que no haya anarquía, que no haya caos, que podamos definir los planes de desarrollo urbano en esta región del sureste, definir con mucha claridad las reglas, y sobre todo el que hagamos el compromiso de trabajar de manera coordinada y actuar con honestidad para no seguir con el desorden y la corrupción en todo lo relacionado con el manejo del uso de suelo", dijo López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal calculó en 200 mil millones de pesos la inversión en obras como el Tren Maya, el próximo aeropuerto de Tulum, un gasoducto desde Tabasco y dos termoeléctricas en Yucatán.

"Hablamos de una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para estos cinco estados con el proyecto del Tren Maya y con otras acciones que son fundamentales, porque, como aquí se ha dicho, se trata de un programa integral", aseveró.

"Agradezco mucho a los gobernadores, lo digo de manera sincera, por su apoyo, esto nos ayuda a todos, y ayuda más, desde luego, ese es el propósito principal, a nuestro pueblo".

En su intervención, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, aseguró que el Tren Maya representa una apertura al desarrollo de las comunidades y un referente a sus tradiciones y cultura.

"A mis compañeros gobernadores los invito a que compartamos este proyecto en común teniendo en cuenta sobre todo priorizar el trabajo con pleno respeto a usos y costumbres y tradiciones propias, sólo así podremos construir juntos lo mejor para nuestros pueblos", dijo el mandatario federal.