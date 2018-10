PACTAN LA PAZ

Monterrey, N.L.

Líderes de los grupos de animación de los equipos de futbol Tigres de la UANL y Rayados del Monterrey firmaron hoy el "Pacto de la Paz entre la Afición Regia", con el que se busca evitar se repitan actos violentos como el del 23 de septiembre anterior, en el que un fanático resultó con lesiones graves.

El acuerdo entre porristas de "La Adicción" y "Libres y Lokos" se suscribió en Palacio de Gobierno, donde atestiguaron el secretario general de Gobierno en la entidad, Manuel González Flores; así como Tonatiuh Mejía, vicepresidente de Administración del Club de Futbol Monterrey, y Alberto Palomino, director de Operaciones del club Tigres.

SE PORTARÁN BIEN. Porristas de "La Adicción" y "Libres y Lokos" firman "Pacto de la Paz".

Por los grupos de animación acudieron el representante de "La Adicción", de Rayados, Iván Villarreal, además de Samuel Reyes, líder de "Libres y Lokos", fanáticos de los "felinos".

Dentro de los compromisos acordados por todos los firmantes del Pacto de la Paz entre la Afición Regia destacan el de participar en las mesas de seguridad convocadas por autoridades municipales y estatales, previas a los partidos, incluido el clásico regiomontano, y atender los acuerdos derivados de ellas.

Asimismo, no podrán participar en caravanas ni actos masivos que llamen a la provocación de los aficionados del equipo contrario y evitar el uso de mensajes que incluyan manifestaciones de odio y violencia hacia los aficionados contrarios en mantas, redes sociales y cánticos.

El secretario general de Gobierno estatal enfatizó que "esto que sucedió no debe volverse a repetir, no debe de suceder, creo que la imagen que presentamos en todo el mundo es de lo peor y no somos así, los regiomontanos somos gente de trabajo".

"Solo así, unidos, podemos lograr que eso no suceda de nueva cuenta y que los equipos estén unidos en el esfuerzo del deporte, el Gobierno está unido con ellos en el esfuerzo del espectáculo y del deporte, y la sociedad toda está unida en que disfrutemos", declaró.

Al agradecer la voluntad de todas las partes por generar un ambiente de paz entre la afición, González Flores subrayó que la finalidad de este acuerdo es que hombres, mujeres y niños de todas las edades puedan acudir a los estadios a apoyar al equipo de su preferencia, con la seguridad de que no se presentarán hechos violentos en ese momento de sano esparcimiento.