Pactan PAN, PRI y PRD compromisos con Sí por México

CIUDAD DE MÉXICO

Los voceros reiteraron a líderes de la Oposición que irán con ellos a las elecciones si toman en cuenta sus propuestas. Asimismo, expusieron a los líderes de los partidos sus planteamientos y les exigieron que, aunque no sean Gobierno, presionen para cambiar las cosas en el País. Miguel Gallardo, de Coparmex, aseguró que urge generar más empleos, bien pagados, que todas las empresas cumplan con su responsabilidad social, y apoyos para los pequeños negocios que no tienen cómo sobrevivir.

"Debemos acabar con la indignante brecha que existe entre los que tienen todo y no tienen absolutamente nada. Porque ustedes se comprometen con estas ideas, nosotros vamos con ustedes en el 2021", afirmó. Guillermo Ruiz Tomé, deportista, afirmó que se requiere educación y salud de calidad. En lo primero, apuntó, se demanda evaluación de los maestros y en escuelas de tiempo completo.

En salud, indicó, la pandemia por Covid-19 dejó ver las deficiencias en el sistema. Ejemplificó que 8 de cada 10 muertes fueron de personas de comunidades marginadas. "A los partidos que nos dicen sí, les exigimos un buen sistema de salud, presionen para que el Gobierno atienda. El hecho de que no sean Gobierno, no los exime de exigir que se cumpla", apuntó. Por otra parte, Argelia Núñez, activista social, criticó al Gobierno por su inacción en los feminicidios, por lo que exigió a los partidos realmente atender el tema y dejar discursos. Los voceros de Sí por México criticaron que el resto de los partidos no aceptaran tomar en cuenta estas propuestas.

El líder del PAN, Marko Cortés, aseguró que su partido está dispuestos a traducir en hecho las peticiones del movimiento, por lo que consideró que uno de los principales retos será que la gente salga a votar en el 2021 por partidos diferentes a Morena. Arrancó su discurso criticando al Presidente Andrés Manuel López Obrador por no reconocer el triunfo de Joe Biden cuando, dijo, incluso el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya se reunió con él. "Más allá de las diferencias ideológicas, necesitamos un despertar social, para que la sociedad libre y pensadora se vuelque a las urnas a votar, para reconducir la política económica, social y en seguridad", comentó Cortés.

Aseguró que la mejor herramienta para echar abajo un Gobierno autoritario y tirano es la unidad de los partidos con la sociedad civil. "Estamos al servicio de nuestro país para sumar esfuerzos y corregir las cosas, y el caos que Morena ha generado en México", dijo. Su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, presumió que su partido siempre ha hecho alianzas con la sociedad civil, por lo que ahora firmará los compromisos de Sí por México para revertir lo que está mal en el país. "El PRI dice Sí por México porque sabemos que la coordinación entre partidos políticos y la sociedad civil es una condición necesaria para construir una sana democracia, donde haya competencia y equidad, pero sobre todo donde se respete el voto ciudadano", mencionó.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, no sólo aceptó una alianza para posicionar las propuestas de Sí por México, sino que abrió la puerta a las candidaturas ciudadanas. El perredista aseguró que es necesario realizar una alianza amplia, principalmente en la Cámara de Diputados, para garantizar una mayoría y revertir y lograr quitarle la fuerza a Morena en el Congreso.

"El PRD está de acuerdo con contribuir en la construcción de la alianza más amplia posible, que compartimos preocupaciones y propuestas de solución, avancemos juntos. "Estamos dispuestos abrir las puertas del PRD a candidaturas prestigiadas y competitivas, juntos, que los partidos políticos logremos alianzas, coaliciones, pero especialmente en lo federal para construir esta nueva mayoría democrática, que nos ayude a evitar el proceso de degradación en el que hoy nos encontramos y evitemos que el partido en el poder, que está causando tanto daño, siga", señaló Zambrano.