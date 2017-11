Paco Jémez explota contra la prensa mexicana

"México es diferente. Aquí se vende otra cosa. Y se falta mucho al respeto. Pero yo no me he callado. Y muchos aquí no están acostumbrados a que les contesten", dijo el entrenador de Cruz Azul al medio español A la Contra.

"Ellos manejan y tienen el poder, pero desde que llegué no me he callado porque defiendo a mi club, a mi equipo y a mi afición. No permito que se falte al respeto, se falte a la verdad o se manipule. Por ahí no paso".



El timonel, que va a cumplir un año dirigiendo en México, comentó que en el País se prefiere la polémica a hablar de futbol.



"Cada país tiene su idiosincrasia, eso es obvio. En México lo que vende es la polémica, el lío permanente, el jaleo. ¡Ojo! que no todo el mundo es igual.



"No van a poder conmigo. No voy a hincar la rodilla ni voy a dar un paso atrás. Las críticas deportivas las acepto, pero aquí buscan otro tipo de periodismo", dijo.



Jémez reafirmó que no hay nada seguro sobre si se quedara en el equipo o no, decisión que debe pensar.



"No tengo decidido mi futuro. Voy día a día y ahora me ocupa la Liguilla. Tengo que reflexionar sobre lo que ha pasado porque ha sido mucho lo vivido.



Lo que tengo muy claro es que lo que decida para mi futuro no dependerá de la prensa sino de mi libertad. Este pulso no lo ganarán ellos, ya lo saben", declaró.