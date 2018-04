Paco Gabriel de Anda asegura que se reanudarán los pagos en Chivas

El director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, aceptó en una entrevista con Futbol Picante que sí hubo problemas económicos en la empresa dueña del equipo y por eso no se dieron los premios a los jugadores, pero que este miércoles se reinician los pagos a los jugadores.

"Hay un tema donde se dejó de pagar ese premio por ganar la Liga y la Copa. Donde estamos hoy es destrabarlo y afortunadamente a partir de mañana (miércoles) ya se reinician los pagos, eso ya lo saben los futbolistas por su capitán, Carlos Salcido.



"Hubo un problema en la empresa, en el grupo y se dejó de pagar esta cantidad y es la realidad de las cosas. Ante esta situación abiertamente me toca tomar el rol y he hablado con los jugadores", expresó de Anda.



Desde hace unos días, los jugadores rojiblancos se han unido para exigir el pago del premio con el hashtag #DirectivaCumplanSuParte. Incluso, este martes entrenaron para la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf usando playeras con esta leyenda.



"Cuando se dejó de pagar el premio que fue legítimo fue porque hubo un problema en la empresa, hubo un momento en donde no estaban en cuánto a posibilidades de pagar ese premio. Hoy es distinto, tan es así que a partir de mañana se reinician los pagos", reiteró De Anda.



El directivo también contó que tienen una deuda con Matías Almeyda y su cuerpo técnico, pero que la negociación con ellos es diferente.



"Ellos igual tienen un premio, se ha negociado distinto con ellos. Tienen un premio y la negociación ha sido diferente. Están en la misma situación todos, pero lo de Matías fue una negociación diferente a los jugadores en cuanto este logro que se consigue con Liga y Copa", contó.



Pese a la situación, en las Chivas dicen que saldrán con todo a buscar el título de la Concachampions que disputarán este miércoles ante Toronto FC.



Los rojiblancos están ganando 2-1 la serie.