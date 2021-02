Pacientes pierden el gusto y el olfato

"Hace un poco de cosquillas, ¿verdad?", comentó mientras exploraba la fosa nasal de la paciente, que lagrimeó ante el malestar.

La mujer, Gabriella Forgione, no obstante, no se quejaba. Empleada de una farmacia de 25 años, se ofreció de buena gana para colaborar en un hospital de Niza en los esfuerzos por recuperar el olfato de las personas que lo perdieron al contraer el coronavirus. Ella se contagió el noviembre del Covid-19 y perdió el sabor y el olfato.

Verse privada del placer que le dan la comida y sus olores es algo duro tanto física como mentalmente. Se acabaron los olores lindos y feos. Forgione está perdiendo peso y confianza en sí misma.

"A veces me pregunto, ¿será que apesto?´", admitió. "Normalmente uso un perfume y me gustan las cosas que huelen bien. Perder el olfato me afecta mucho".

INVESTIGAN LA PÉRDIDA DEL OLFATO

Un año después de la llegada del coronavirus, médicos y científicos siguen tratando de entender y de tratar la anosmia —pérdida del olfato— asociada a menudo con el Covid-19 y que amarga la vida a quienes padecen ese síntoma.

Los especialistas dicen que hay mucho que no se sabe acerca del virus. La pérdida o disminución del olfato es tan común en los pacientes con Covid-19 que algunos investigadores creen que ese puede ser un elemento que permita detectar el virus en países con pocos laboratorios.