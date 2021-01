Paciente con cáncer renal vive calvario por falta de medicamento

Carolina Muñoz Rodríguez indicó que acude a las instalaciones de esta dependencia médica en Ciudad Madero con la esperanza de que le entreguen el medicamento que necesita para llevar a cabo el tratamiento, sin embargo, no ha logrado conseguirlo.

Por trámites burocráticos del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) una mujer que padece de cáncer de riñón no ha logrado obtener su medicamento desde hace dos meses.

Detalló que el diagnóstico se lo hicieron en el mes de diciembre del 2019, iniciando el tratamiento por el cáncer renal que presentaba. Sin embargo, la enfermedad fue avanzando rápidamente a otros órganos.

"Comencé el tratamiento para el cáncer de riñón, hizo metástasis en los pulmones, después de año y medio el cáncer se dio en los pulmones. El pulmón se limpió, pero quedaron lesiones en el pulmón derecho", indicó.

Mencionó que debido a esta situación le fue indicado otro fármaco para contrarrestar este cáncer, pero expresó que era demasiado fuerte y la dejaba tendida por varios días en la cama.

"La doctora decidió que se cambiaba de medicamento, desde el 8 de noviembre me hicieron la tomografía, ahí se detectó que la enfermedad progresó en número y tamaño, se decidió cambiar el medicamento que se llama sorafenib, el cual tengo esperando desde el mes de diciembre, cada tercer día vengo y me dicen que no está autorizado en México por una u otra cosa", indicó.

Detalló que el personal del IMSS le indica que tiene que esperar a que le llegue, sin embargo, el temor de ella es que esta enfermedad avanza cada día y puede quedar invadida en todo el cuerpo.

"Que pongan más atención en los servidores que tienen ahí adentro, que agilicen los trámites para que la medicina llegue aquí porque ellos se lavan las manos, dicen ´México no ha autorizado´ y se quedan muy tranquilos con su taza de café; yo me tengo que regresar a mi casa a llorar y estar con la incertidumbre de cómo voy a amanecer mañana".

Expresó que debido al elevado costo que tiene este medicamento no cuenta con el recurso para poder comprarlos por sus propios medios.