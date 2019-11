Pachuca cierra Apertura con triunfo sobre Pumas

Pachuca, Hidalgo

Los goles de la diferencia fueron obra de Roberto de la Rosa a los minutos 34 y 56. Con este resultado los Tuzos llegaron a 25 unidades, en tanto que los capitalinos se quedaron con 23.

El error de la zaga de los visitantes con el que Pachuca abrió el camino de la victoria fue fiel reflejo de lo que sucedió con los universitarios en este semestre y que les costó quedarse nuevamente sin Liguilla.

Ya sin opciones para clasificar luego del triunfo de Monterrey, los de la Bella Airosa tomaron con una mayor intención de salir con el triunfo este juego para cerrar de manera decorosa.

El primer aviso lo dio al minuto 25 en un disparo de Roberto de la Rosa, que Alfredo Saldívar apenas alcanzó a rechazar con la pierna derecha cuando parecía vencido.

Los locales, sin embargo, se fueron arriba en el marcador en un error de Pablo Jáquez que retrasó el balón cuando Saldívar ya salía, lo que aprovechó Víctor Guzmán para tomar el esférico y servir a De la Rosa, que sólo la tuvo que empujar al fondo de las redes para irse así al descanso.

El cuadro dirigido por el argentino Martín Palermo se adueñó de las acciones en el segundo lapso y logró aumentar a ventaja en una buena jugada colectiva por derecha.

Rubens Sambueza recibió un balón que llevó hasta línea de fondo para mandar un centro al área, donde De la Rosa nuevamente se zafó de la marca para ponerla entre los tres palos al minuto 56.

Al darse cuenta que su rival no tenía capacidad de respuesta y la ventaja no corría peligro, los de Hidalgo no apretaron más la máquina para así cerrar este certamen con un triunfo en espera de tiempos mejores.