Pablo Sauti admira y quiere llegar a ser como Manzanero

CIUDAD DE MÉXICO.

El hijo del periodista Pablo Latapí, el compositor Pablo Sauti pierde el miedo escénico y ahora compondrá temas inéditos para ser interpretados por él; su meta como compositor es llegar a ser alguien como Armando Manzanero y como cantante busca innovar en el mercado musical.

"Es una nueva etapa que empecé, después de sentirme incómodo por cantar y de esta cuestión de pánico escénico, hace poco mi familia, mis hermanos, que es la gente que más quiero, me animaron en hacer algo, como hacer distintos covers y subirlos a redes sociales y tuvieron buen recibimiento", dijo Pablo Sauti en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sauti a diferencia de su padre el conductor de noticieros Pablo Latapí, inició su carrera como compositor, teniendo colaboraciones con Alexander Acha y Mane De La Parra, después tuvo la oportunidad de conocer a Armando Manzanero, uno de sus compositores favoritos, cuando fue finalista del concurso de composición que lleva el nombre del cantautor yucateco.

Su sueño de ser cantante estuvo a punto de claudicar por la inseguridad que sentía al mostrarse ante el público o una cámara, "Era una inseguridad de no hacerlo suficientemente bien, que tal que no canto tan bien, que no interpreto bien, o no me muevo bien y es chistoso porque, aunque ha sido un sueño mío de toda la vida y siempre he practicado, eso siempre fue para mí un obstáculo".

Cuando empezó a tener distintas presentaciones a lo largo de la República Mexicana y se percató que tenía una buena aceptación y ahora empieza a ser conocido en las redes sociales en donde los mensajes y las críticas constructivas que le dejan le ayudan a mejorar.

"Cuando ya tienes un volumen interesante de comentarios en redes, no falta el comentario negativo, pero la verdad es que en general, son comentarios muy aislados y no son muy constructivos, pero al final del día es arte y va haber personas a las que les guste y a las que no y lo tomas así, la crítica constructiva siempre es bienvenida, porque estar abierto a eso te hace crecer como artista y como persona", comentó.

Ahora con la experiencia que tiene componiendo canciones, con su nuevo sencillo "De Madrugada", el cantautor quiere conectar con su público, ya que como compositor ese es el mayor reto que puede tener.

"Quiero seguir haciendo canciones con las que me conecto, seguir las tendencias y de ellas ver que es lo que sirve, con que sonidos me puedo conectar y simplemente hacer mi versión y creo que es una forma en que la música va evolucionando poco a poco, entonces más que irme a lo seguro, es seguir explorando y tratar de innovar".

Entre sus metas a futuro además de triunfar como cantante, le gustaría ser un compositor como Armando Manzanero, "ese es de los gigantes de la composición en nuestro país y en el mundo y hay canciones que simplemente quedaron para quedarse y simplemente siguen sonando y que se siguen haciendo versiones y que son canciones que tienen magia y yo como compositor es algo a lo que se apunta".