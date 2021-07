Pablo Perroni dice no al Only Fans

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 .- "No voy a abrir ninguna pagina no me interesa, lo he dicho muchas veces, respeto mucho a la gente que lo hace y sé que es una manera, en estos tiempos sobre todo, de ganar dinero, creanme que el dinero no lo tengo y por supuesto que podría, pero no es a lo que me dedico, lo hago porque estoy contento", dijo Pablo Perroni.

El actor se declaró orgulloso de como luce a sus 45 años, gracias a que toda su vida ha hecho ejercicio y se cuida mucho, pero para él es mucho más importante sentirse libre y vivir sin miedos.