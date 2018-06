Pablo Laso: No soy Zidane, lo único que pienso es en ganar

Desde la salida del Real Madrid del Pablo Laso jugador, en 1997, hasta su segunda llegada al club, en junio de 2011, el club blanco solo ganó tres Ligas en 14 cursos: la de Sergio Scariolo, en 2000; la de Bozidar Maljkovic, en 2005, con el triple de Herreros en Vitoria; y la de Joan Plaza en 2007. En su séptima temporada en el banquillo, el técnico vitoriano ya ha conquistado 14 títulos, pelea por su cuarta ACB y lo de llegar a semifinales se da por descontado en Valdebebas.

"En una semifinal, el nivel de deseo, ilusión y concentración tiene que ser máximo. Porque pareciera que el Valencia era más favorito no debemos bajar la guardia ahora. Nos equivocaríamos y sería absurdo. Cualquier rival es muy peligroso a estas alturas", explicó Laso en vísperas de recibir al Herbalife Gran Canaria en el primer partido de la eliminatoria, este domingo a las 18.30. El campeón de Europa busca la doble corona.

El Gran Canaria disputará por segunda ocasión en su historia unas semifinales de la Liga, tras la que alcanzó en la temporada 2012-13, y lo hizo como en esta ocasión tras superar a su rival con el factor cancha en contra y en un tercer partido a domicilio, en aquella ocasión el Baskonia. En esa semifinal el conjunto insular no tuvo opciones ante el Barça, que tras ganar los dos primeros partidos como local logró el tercer triunfo a domicilio cerrando la eliminatoria. "La ilusión no mete canastas. El Gran Canaria es un equipo que ha crecido mucho y compitió muy bien ante el Valencia. Están es semifinales por méritos propios. Tienen mucha rotación en todas las posiciones, jugadores muy atléticos... tiene muchas armas. Son muy constantes y muy difíciles de ganar", analizó Laso antes de detallar el escueto parte de bajas ante la cita. "Ayón ha sufrido un pinchazo y está entre algodones y Thompkins sigue aun en Estados Unidos y esperemos que vuelva lo antes posible", contó el entrenador madridista.

En mitad del análisis de la semifinal de la ACB, Laso recibió una pregunta ´futbolera´. "Zidane se fue tras ganar la Champions. Habiendo ganado ya la Euroliga, ¿sí ganar la Liga se marcharía?", le espetaron. "Yo no soy Zidane. Lo que haga Zidane... me alegro mucho por él. Me da muchísima pena que no siga siendo entrenador nuestro porque creo que es una persona que ha dado muchísimo al club. Le tengo un gran respeto por el trabajo que ha hecho... Pero Zidane es Zidane y Pablo Laso es Pablo Laso. Lo único que estoy pensando es en ganar mañana", respondió el único entrenador que se ha mantenido más de tres años en el cargo durante el mandato de Florentino Pérez.

Ahora es tiempo de baloncesto y de récords. Felipe Reyes se convertirá en esta serie de semifinales en el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB. El capitán del madridista suma 754 encuentros en la competición, a tan solo dos del récord de Rafa Jofresa (756). Felipe es el único jugador en activo que ha alcanzado los 700 partidos en la competición y está a un palmo del primer puesto del podio. El récord absoluto de encuentros disputados en la competición lo tiene Joan Creus. El base catalán jugó 193 partidos en la Liga Nacional y otros 585 en era ACB para un total de 778 duelos.