Pablo Amílcar Sandoval busca esclarecer designación de Félix Salgado como candidato de Morena en Guerrero

El exdelegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien aspiraba a la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, anunció este sábado que agotará todas las instancias para esclarecer el proceso de elección, luego que el senador Félix Salgado Macedonio fuera elegido como virtual candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En su cuenta de Twitter, el hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), aseguró que no lo mueve la ambición de cargos públicos, sino la posibilidad de construir un futuro de bienestar para la población de esa entidad.

"Hemos comunicado a nuestros compañeros que pediremos transparentar el método utilizado para la selección de candidato, agotaremos todas las instancias de nuestro partido para esclarecer el proceso".

"Daremos la lucha con la seguridad de que la defensa de los principios fundamentales de Morena nos fortalece como movimiento. El espíritu del movimiento no es la ambición por los cargos públicos, es la posibilidad de construir un futuro de bienestar para las y los guerrerenses", escribió en la red social.

El pasado 30 de diciembre, y luego de haberse pospuesto por dos semanas, Mario Delgado, líder nacional de Morena, informó que tras los procesos de encuesta, el senador Félix Salgado Macedonio fue designado como el precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero para las elecciones de 2021.

En conferencia de prensa en la sede nacional de Morena, el líder partidista aseguró que en Guerrero todos los aspirantes fueron medidos y a todos se les dio oportunidad "y llegamos al resultado de que el mejor posicionado es el senador Félix Salgado Macedonio.

Al tomar la palabra, Félix Salgado Macedonio aseguró que Guerrero ha sido un estado lastimado históricamente que necesita que llegue la Cuarta Transformación y prometió continuar con la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Agradecer a ustedes la confianza que han depositado en nuestra persona para inaugurar los postulados de Morena en Guerrero que son: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Eso es básico y elemental, continuar con la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador", dijo.