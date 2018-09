O'Ward lanza bola en partido de los Yanquis

El piloto mexicano Patricio O'Ward ya lanzó la primera bola. Ahora le toca acelerar al máximo para lograr el sueño de su vida.



En el marco del partido en el que Yanquis derrotó 10-1 a Medias Rojas, Pato fue presentado como piloto titular, con Colton Herta como coequipero, en el equipo Harding Steinbrenner Racing para correr toda la temporada 2019 en el serial IndyCar.



"El hecho de tirar el primer lanzamiento en un juego de los Yanquis y ser uno de los pilotos del equipo de IndyCar, propiedad de la familia que es dueña de la franquicia de beisbol, es algo único, algo especial y que no se puede comparar", afirmó el joven de 19 años.



"Es un honor, pues es toda una dinastía que sabe ganar y sabe escoger a sus integrantes y que me seleccionara a mí es algo especial. Vale oro".



O'Ward será el primer mexicano desde 2004, cuando Adrián Fernández corrió en la entonces llamada Champ Car y logró el quinto lugar de la categoría, y el regio competirá la campaña completa con la escudería recién anunciada, en la cual George Steinbrenner IV, de 22 años y nieto del fallecido magnate y ex dueño de los Yanquis, se une a Harding Racing para impulsar la carrera de Pato.



"Todo esto ha llegado con mucho sacrificio, trabajo y dedicación", afirmó el tricolor en entrevista para CANCHA.



"Ahora tendré que hacerme más fuerte, no hay de otra. Sobre todo del cuello, porque hay más fuerza G. No sé cuando empecemos a probar el auto, creo es hasta enero. Pero lo mejor que debe de hacer un piloto es prepararte físicamente".