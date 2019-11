Ovidio Guzmán no tiene orden de captura en México: Durazo

NOTICIAS RELACIONADAS Prefiero crítica y debate.- Durazo

En un intento por justificar la liberación del Ovidio Guzmán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que el narcotraficante no está acusado por ningún delito en México.

"Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México", señaló en respuesta a la diputada panista Adriana Dávila, quien cuestionó por qué no se aseguró la casa donde fue detenido el hijo de "El Chapo".

En el video que ayer fue difundido por el Gobierno federal se observa que Guzmán porta una pistola al momento en que se abre la puerta de su vivienda, arma que le da a un acompañante antes de cruzar la puerta y entregarse a los elementos militares que lo tenían amagado.

"No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene, en nuestro País, ustedes no lo van a creer, no tiene en nuestro País una orden de aprehensión", indicó Durazo pese a que Guzmán se encontraba en flagrancia portando el arma.

Ante los cuestionamientos de los diputados de Oposición, el Secretario ha dado distintas explicaciones para justificar la liberación del capo y la información errónea que ese día por la tarde él mismo difundió en nombre del Gabinete de Seguridad.

Insistió en que la primera versión que dio a conocer sobre la captura, en el sentido que ésta había sido resultado de un patrullaje, era porque esa fue la primera información que tuvo a su alcance.

Ante los legisladores, mencionó que la detención se hizo sin orden de cateo y acusó al grupo que lo realizó de haber hecho un operativo pese a que en la actual Administración no utiliza esa estrategia de seguridad.

"De nada hubiese servido en términos legales que nos lo hubiésemos llevado, eso no tenía ningún problema, pero hubiese sido una falta enorme al debido proceso y consecuentemente hubiese quedado libre al par de horas de haberlo presentado ante la autoridad correspondiente", argumentó.

El funcionario también reprochó a la Oposición que en sexenios anteriores no se hizo nada y "fracasaron".

"Dejaron el País en llamas, permítanos ahora trabajar y corregir lo que se hizo mal", dijo.

Durazo respondió así luego que diputados panistas exhibieron en tribuna mantas con cuestionamientos.

Ante desorden y gritos, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pidió respeto.

La morenista María de los Ángeles Huerta gritó que bajaran a los panistas y les dijo cínicos.

Legisladoras de Acción Nacional rodearon a Durazo, por que la vicecoordinadora de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, pidió que se retiraran.