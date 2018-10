Ovacionan artista local en Colombia

Me siento muy orgullosa de representar a mi país, México, en Colombia, amo de corazón Colombia, lo siento como mi segundo país, he aprendido mucho de este mágico lugar en donde tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta como son las artes Flor Villalobos, artista de Río Bravo reconocida en Colombia.

Río Bravo, Tam.- Participa Flor Villalobos en distinguido homenaje al maestro Luis Efraín García Durán por sus 40 años de trayectoria como actor y dramaturgo, realizado en Colombia, así como en el Festival Nacional José Alejandro Morales con la disciplina de teatro con el ejercicio llamado un tiple y un corazón, también fue invitada a alternar en el teatro Montebrujas del Municipio de San Gil, con el director de teatro Iván Velázquez, en donde fue ovacionada de píe por el público ahí presente.

Al respecto actriz dijo:

"Me siento muy orgullosa de representar a mi país, México, en Colombia, amo de corazón Colombia, lo siento como mi segundo país, he aprendido mucho de este mágico lugar en donde tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta como son las artes", expresó.

Cabe destacar que además de ir a participar en algunos festivales de Colombia también Flor Villalobos estudió su cuarto año de teatro en Asorco Artistas invitada por Johana Cortez, directora del Instituto Cultural y Turismo del Socorro.