Otro triunfo para ´Roma´

Quintana Roo, México

Tras más de ocho meses en que los premios a Roma y Alfonso Cuarón se han anunciado en diferentes idiomas alrededor del mundo, anoche se le reconoció en español como la Mejor Película en Iberoamérica.

El filme lideró la sexta entrega de los Premios Platino de Cine Iberoamericano al llevarse cinco estatuillas: Película Iberoamericana de Ficción, Dirección, Guión, Fotografía y Sonido.

Quien no se coronó con un galardón en las tierras mayas fue Yalitza Aparicio, nominada a Interpretación Femenina, pues el premio fue para Ana Brun, de la cinta paraguaya Las Herederas.

GRAN AUSENTE

Por la ausencia del cineasta mexicano ganador del Óscar, los productores Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis subieron varias veces al escenario para agradecer los trofeos.

"Fue una película que nos costó un mundo hacer e hicimos con muchísimo amor. Se lo queremos dedicar a Alfonso, nuestro director y creador en todo sentido", dijo Rodríguez al aceptar el último premio.

En la segunda edición que se realiza en el País, en el Teatro Gran Tlachco en el parque Xcaret, los abanicos fueron tan preciados como los premios, por el calor de casi 30 grados a la sombra.

La elegancia con la que llegaron los miembros de la industria cinematográfica disminuyó conforme avanzó la gala (de dos horas y media de duración). Para el final, muchos de los que habían llegado con corbatas ya tenían las camisas abiertas.

Los chistes del actor y director español Santiago Segura hicieron ligera la entrega.

LIGERA ENTREGA

Bajó varias veces del escenario para cotorrear con figuras como el cubano William Levy (a quien le dijo que mejor no le preguntaba nada porque no estaba nominado), o a la estrella española Antonio de la Torre (a quien le recriminó que no tuviera un discurso de agradecimiento).

"Estos son los premios favoritos del vecino del norte que tiene flequillo rubio, porque tres de cada cuatro iberoamericanos se van tristes sin premio", bromeó el compañero de Cecilia Suárez, quien aparte de conducir se llevó un galardón.

La gran noche arrancó con la voz de Raphael, ganador del Premio de Honor entregado el sábado, quien encantó a los presentes con "Mi Gran Noche" y, más tarde, con "Yo Soy Aquel".

El ambiente también lo pusieron las exponentes del urbano Lali Espósito y Sofía Reyes, quienes presentaron éxitos como "100 Grados", "Sin Querer" y "1, 2, 3".

Uno de los momentos más relevantes del show se dio con la entonación del "Bella Ciao", con una letra modificada para dedicarse a los Platino. Fue entonces cuando subieron a bailar Yalitza Aparicio y Omar Chaparro.

EMOTIVO MOMENTO

Pese a que no se llevó la estatuilla, Aparicio fue protagonista junto con Tenoch Huerta de otro momento significativo. Ambos hicieron un llamado al compañerismo entre hombres y mujeres en la industria fílmica, de la que en el último mes se han denunciado de forma anónima casos de acoso en redes sociales.

"Quiero pedirte que me des la mano aquí que están todos nuestros amigos, porque quiero demostrarle a Iberoamérica que es posible caminar de la mano de un compañero y trabajar codo a codo con mutuo aprecio.

"¡Que viva esta linda noche!", remato Aparicio tras alzar su mano junto a la de Huerta en un gesto simbólico que fue imitado por el resto de los presentes.

Al final, música y aplausos, cerraron una celebración que, al parecer, dejó a todos sus participantes, contentos.

MÁXIMOS GANADORES

La cinta mexicana Roma fue la gran ganadora de los Premios Platino.

>Película Iberoamericana de Ficción Roma (México)

>Dirección Alfonso

Cuarón - Roma (México)

>Interpretación Femenina

Ana Brun - Las Herederas (Paraguay)

>Interpretación Masculina

Antonio de la Torre - El Reino (España)

>Dirección de Fotografía

Alfonso Cuarón - Roma (México)

>Guión

Alfonso Cuarón - Roma (México)

>Dirección de Sonido

Sergio Díaz Skip Lievsay, Craig Henighan, José Antonio García- Roma (México)

También ganan. Elenco de Las Herederas.

DE LA MANO.. Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta hicieron un llamado al compañerismo entre hombres y mujeres en la industria fílmica.