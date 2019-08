Otro tiroteo en Filadelfia

Filadelfia

Justo 24 horas después de que seis policías fueron heridos en un tiroteo en el vecindario de Nicetow-Tioga, cinco civiles resultaron lesionados de bala en la cuadra 5800 de misma Calle Norte 15, al norte de Filadelfia, a poco más de tres kilómetros de distancia, según fuentes locales.

Poco antes de las 16:30 horas locales la policía respondió a los informes de varias personas lesionadas por disparos en la sección Ogontz, por lo que acudió al lugar y transportó a dos víctimas al Centro Médico Einstein, otra fue llevada por paramédicos y las dos restantes llegaron en vehículo privado al mismo hospital.

Los informes de las autoridades indican que las víctimas son hombres que sólo resultaron heridos de bala en las extremidades y sus vidas no corren peligro. Agregaron que hasta el momento no se tienen informes inmediatos de que haya algún arresto de algún atacante, señaló el diario The Philadelphia Inquirer.

SOMETIDO EL ATACANTE DEL MIERCOLES

El miércoles seis oficiales resultaron heridos por disparos que comenzaron alrededor de las 16:30 horas locales en la cuadra 3700 de la calle Norte 15. El enfrentamiento duró casi ocho horas alrededor de una casa donde el presunto tirador, Maurice Hill, fue acorralado junto con dos oficiales atrapados en un segundo piso.

Los dos oficiales y tres personas, que habían sido esposadas, fueron retiradas de manera segura durante una operación del equipo SWAT alrededor de las 22:00 horas locales, por lo que el atacante decidió rendirse y entregarse a las autoridades.

Las autoridades dijeron que el sospechoso usó un rifle AR-15 para disparar contra los oficiales durante el incidente que paralizó la sección Tioga de la ciudad, y que tenía una pistola en el bolsillo cuando finalmente se rindió.

Los fiscales se comprometieron este jueves a enviar a Hills a prisión de por vida, a medida que surgieron nuevos detalles sobre el enfrentamiento, y los legisladores aprovecharon para presionar por nuevas leyes para frenar las ventas ilegales y de armas de asalto.

Los primeros informes del ataque del miércoles provocaron preocupación en una sociedad sensiblemente afectada tras los recientes tiroteos de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que dejaron un total de 31 muertos.

SIN FRENO. Ayer mismo cinco civiles fueron heridos de bala por un individuo a tres kilómetros del sitio donde seis policias fueron atacados.