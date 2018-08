Otro Mundial para ´La Mojarra´

El gran nivel de pelota que ha mantenido César Monjaras, mejor conocido por sus cuates como "La Mojarra", le permitirá jugar su tercer mundial como pelotero de la liga José Guadalupe Treviño Kelly.

Desde hace un par de años el parador en corto se convirtió en uno de los mejores peloteros infantiles no sólo de Tamaulipas, sino de todo México.

El entrenamiento ha sido la base del éxito y César está listo para ser una de las figuras en la Serie Mundial categoría Junior de Taylor, Michigan, que se desarrollará del 12 al 19 de agosto.

"Me he sentido mejor bateando, con el guante estamos afinando todos los detalles, todo el equipo está trabajando lo suficiente para hacer un buen papel en Taylor, es un mundial y yo digo que todos los equipos vienen duros y por eso tenemos que jugar nuestro mejor beisbol", comentó el seleccionado reynosense.

Representar a México es algo que lo llena de emoción y orgullo, pero también de mucha responsabilidad, es por eso que viajarán con la mentalidad ganadora.

"Lo que buscamos es un mejor lugar que el año pasado en Williamsport, mínimo un segundo lugar aunque lo ideal es el campeonato", reconoció.

El sueño de César es jugar profesionalmente, es por eso que desde pequeño está viviendo muchos sacrificios para lograrlo.

"Se supone que estamos de vacaciones, pero bueno yo prefiero venir a entrenar que estar en la casa, me divierto mucho más aquí, es lo que me gusta y lo disfruto, tenemos que tener demasiada disciplina si queremos hacer cosas importantes, para llegar a ser grande tienes que prepararte todos los días", aseguró.

El apoyo de sus papás es algo que siempre tendrá, la mayoría de las veces ha tenido que viajar solo a los torneos internacionales, pero eso le ha ayudado a madurar pues ya no es aquel niño tímido.

"Mis papás me dicen que ellos tal vez no podrán ir a este torneo, pero me dicen que yo le tengo que echar todas las ganas, yo se que desde la casa me estarán echando porras y siempre pienso en ellos", afirmó "La Mojarra".