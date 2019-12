Otro año sin chamba

Terminó 2019 y varios técnicos que lograron campeonatos y que dejaron una profunda huella en el futbol nacional no fueron requeridos este año para retomar sus carreras.

En esta lista se encuentran nombres como los de Manuel Lapuente, Mario Carrillo, Hugo Sánchez, Daniel Guzmán, Daniel Alberto Brailovsky, Sergio Lugo, Fernando Quirate o Rubén Omar Romano.

Lapuente de 75 años de edad, la última vez que dirigió fue en el 2013, recientemente ocupó un cargo directivo con Lobos BUAP, pero quedó decepcionado porque fue al último al que le avisaron que la franquicia se había vendido al FC Juárez.

Hugo Sánchez tampoco encontró nuevo equipo, pues el Pentapichichi no está dispuesto a aceptar cualquier proyecto, ya que para volver a dar el sí, tendrá que ser un cuadro con altas aspiraciones y sobre todo con un contrato a largo plazo, pues no quiere volver a vivir la experiencia que tuvo en Pachuca,donde lo cesaron tras dirigir apenas un torneo corto.

Rubén Omar Romano es otro de los hombres que no encontró acomodo con algún conjunto, su nombre sonó en un par de ocasiones, pero no hubo humo blanco, al parecer el timonel tiene una tarifa muy alta y sus últimos números no lo dejan bien parado, además de que no ha podido ganar algún título y ese tema pesa al momento de tomar decisiones.

Daniel Guzmán y Fernando Quirarte tampoco han podido encontrar quien pueda interesarse por sus servicios, se acabó la magia y lo hecho por ambos técnicos en otros tiempos parece no interesarle a los actuales directivos, que han preferido mirar hacia otro lado y traer extranjeros, como es el caso de Pachuca y Santos Laguna.

Mención a parte merece Mario Carrillo, el llamado "Capello" del futbol mexicano, cuyo caso es único por su formas y la manera en que salió de Pumas, demandando al club.