Otra vez Suspende juez audiencia de Andrómeda

Monterrey, México.

Vestida con uniforme naranja, esposada de las manos y con grilletes en los tobillos, Cordero Flores llegó ayer cabizbaja a la Primera Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey.



La mujer compareció para desahogar la audiencia intermedia en la que el Ministerio Público y su defensa presentan las pruebas para ir a juicio, pero la diligencia no se realizó.



La Fiscalía y la defensora pública de la acusada informaron al Juez Francisco Manuel Sáenz Moreno que está pendiente por resolver un amparo en un Tribunal Colegiado.



Además, el Ministerio Público se quejó de que la defensora prometió entregarle cuatro pruebas que son un dictamen pericial de psicología y tres testimoniales, y no lo hizo.



El juez accedió a la suspensión de la audiencia y no fijó fecha hasta que el amparo se resuelva.

El 27 de junio, esta audiencia se difirió por primera vez y se fijó nueva fecha para ayer.



Cordero Flores fue detenida el 7 de septiembre del 2015 tras atacar a sus hijos con un cuchillo, en su casa de la Colonia Rincón de las Cumbres, en Monterrey.



Luego atentó contra su vida y sobrevivió por lo que fue internada en el Hospital Universitario.



Se le acusó de homicidio calificado, intento de homicidio y violencia familiar, delitos por los que fue vinculada a proceso.



El proceso se reinició y el 30 de noviembre del 2016 un juez la vinculó de nuevo a proceso, su abogada promovió un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito, cuyo titular se lo negó.



La defensora pidió que el caso fuera revisado, y se turnó para su estudio en el Segundo Tribunal Colegiado.