Otra vez sin agua en Nuevo Progreso

El problema que se registró la semana anterior en la bomba principal ubicada en la parte baja del tanque elevado, se debió a una flecha que se dañó en el motor de acuerdo a datos aportados por el encargado químico Miguel Vázquez, la cual tras ser sustituida nuevamente se restableció el servicio.

Sin embargo, el gusto solo duro unos días, en virtud de que reportes y quejas de los mismos ciudadanos, como Alfredo Cruz, Jesús Villarreal y otros más indican que desde el domingo se presentó el mismo problema, y no hay agua solo en horas de la madrugada sale a cuenta gotas y en algunos sectores.

Por consiguiente, el inicio de semana en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso nuevamente es sin poder contar con el servicio, y aunque se trató de localizar al responsable de la Junta de Administración Operación y Mantenimiento no fue posible en virtud de que no se encontraba en sus oficinas, no tiene hora para llegar, y tampoco contesta el teléfono.