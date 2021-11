¡Otra vez juntos!, En el escenario

Por lo pronto no se ha confirmado una gira como tal, pero la actriz y cantante sí desea realizar varios conciertos junto al padre de sus hijos, con quien estuvo casada 14 años y mantiene buena amistad.

"No sé si habrá gira, ojalá que podamos ir a diferentes ciudades, incluso a diferentes países, sería buenísimo", expresó Lucero ayer en entrevista.

"Lo que sucede es que todavía con lo que queda de pandemia no hay mucha claridad, no se sabe todavía cómo organizar una gira, cómo hacer las cosas en estos momentos en los que no hay mucha claridad en lo que nos gustaría hacer en momentos normales".

RELACIÓN CORDIAL

A diferencia de otras ex parejas de famosos que terminan mal, la que forman Lucero y Mijares ha brillado precisamente por tener una relación cordial y de respeto después de su divorcio.

"Siempre es un gusto cantar juntos", indicó, "como ya se sabe y, lo hemos dicho siempre, nos llevamos muy bien. Sobre todo que nos respetamos mucho tanto en el escenario como bajo el escenario.

"Es importante que somos dos artistas como si nunca hubiéramos estado casados o como si lo estuvimos con el respeto que nos tenemos como artistas. Ojalá que se den muchas ciudades, que se den muchos muchos shows".

ARRANCAN EN FEBRERO

Por ahora se confirmó la primera fecha que harán de Hasta que se nos Hizo programada para el 13 de febrero en el Auditorio Metropolitano de Puebla.

"No puedo contar las sorpresas que vamos a hacer en el show, claro, será diferente al streaming porque este se hizo en casa, fue muy especial, único e irrepetible por eso en aquel momento fue algo diferente", señaló.

En esta ocasión, añadió, cantarán cada uno sus éxitos y además habrá duetos.