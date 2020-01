¿Otra vez, Camila?

Camila Cabello es señalada de presunto plagio por su tema "My Oh My".

Diversos usuarios de redes sociales evidenciaron el parecido que tiene la canción de la cantante con el tema "Llaman a la Puerta" del grupo peruano Pochi Marambio y Tierra Sur.

"My Oh My" es un corte extra de su más reciente álbum, Romance, que la cubano-estadounidense lanzó a principios de diciembre. Mientras que la melodía de los peruanos es de 1992.

"Camila robó otra canción y ni siquiera intentó esconderlo", escribió un usuario en Twitter.

"@Camila_Cabello es una ladrona", publicó otro.

Y es que no es la primera vez que la novia de Shawn Mendes es acusada de crear sonidos muy similares a la de otros artistas, sucedió con "Havana" y "Same Old Song" de Selena Gomez, así como su canción "Sober" que tenía parecido con "Into It", de Lorde.

El vocalista del grupo, Pochi Marambio, dijo a través de la red social que tenía conocimiento de las coincidencias entre las dos melodías.

"Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros", dijo el cantante en entrevista al diario El Comercio.

"Tengo entendido que las empresas, la industria de la música internacional, sobre todo el mundo de hiphop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales".

Sin embargo, detalló que no recibieron ninguna solicitud o permiso para usar la mezcla.