Otra premiación virtual

Los dos primeros premios otorgados de la gala que tuvo la participación de los nominados remotamente, fueron los de mejor actriz y actor de reparto, que se asignaron a Maria Bakalova por su irreverente actuación en Borat Subsequent Moviefilm y Daniel Kaluuya de Judas and the Black Messiah.

Como ocurre con los Globos de Oro, separan el premio a Mejor Película entre Drama y Comedia, la mejor comedia del año fue para "Palm Springs" y para la de drama, el largometraje del año fue Nomadland, que terminó recibiendo un total de cuatro galardones: Mejor dirección para Chloe Zhao, quien dedicó el premio a su editor de sonido, Michael Wolf Snyder, quien se suicidó en el día de ayer. Wolf Syner también había trabajado con Zhao en "The Rider". El largometraje también se llevó el premio a mejor guión adaptado y mejor cinematografía.

Nomadland fue seguido por Ma Rainey´s Black Bottom que sumó un total de tres premios: mejor actor, premio póstumo para Chadwick Boseman y los técnicos a mejor diseño de vestuario y maquillaje y peinado.

Entre las estatuillas que entregan los Critics Choice está la de Mejor Casting que fue otorgado a la película política escrita y dirigida por Aaron Sorkin, "The Trial of the Chicago 7" de Netflix.

El galardón en la categoría de Mejor Película Extrajera fue para Minari de Estados Unidos.

| Hamilton, Mejor Película hecha para televisión.

| Alan S. Kim no pudo evitar llorar luego de ser reconocido como el Mejor actor joven.

| Mejor Actriz -Serie Dramática Emma Corrin- The Crown.

| Taye Diggs ha sido el anfitrión por tercera vez consecutiva.