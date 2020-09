Otra orden de emergencia con reapertura de la playa

Brownsville, Tx.- A partir de hoy el juez del Condado Cameron, Eddie Treviño, Jr., firmó la Cuarta Orden de Manejo de Emergencias Enmendada que incluye cubiertas faciales obligatorias, toque de queda, limitaciones en las reuniones, refugio en el hogar y aperturas parciales de acceso a la playa.

Esta medida es continuación de la Declaración de Desastre local para el Condado Cameron y se ingresa bajo la cuenta actual de trasmisión de COVID-19 y el censo hospitalario de área en el Condado Cameron.

La orden entrará en vigencia el lunes 7 de Septiembre del 2020 a las 11:59 p.m. y continuará hasta el 21 de Septiembre del 2020 a menos que se extienda, modifique o termine antes, está sujeta a modificaciones si un creciente número de casos de COVID-19 vuelve fuerte y alarmante.

En el Condado Cameron, todos los residentes y visitantes de 10 años o más deben usar una cubierta/máscara facial, todas las personas de diecisiete años o menos están sujetas a un toque de queda a partir de las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y, a menos que busque asistencia de emergencia o realice un viaje esencial, ninguna persona puede estar fuera de su residencia entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., y todas las entidades comerciales y de negocio deben cumplir con las Políticas de Salud y Seguridad y limitaciones de las operaciones.

Además, los parques del condado y las playas del condado abrirán con restricciones comenzando el Jueves 8 de Septiembre del 2020.

NUEVOS CONTAGIOS

Siete empleados del condado de Cameron dieron positivo a la prueba de coronavirus en las últimas 24 horas, informaron las autoridades.

Se trata de 1 empleado de la oficina del Sheriff, 1 empleado de la oficina del Juez de Paz 3-1, 2 empleados del departamento de Liberar Condicional Juvenil, 1 empleado de obras públicas del Precinto 1, y 1 empleado de obras públicas del Precinto 3.

En apego a las leyes de privacidad, no se divulgará información específica sobre los empleados.

El Departamento de Salud Pública está trabajando con funcionarios y jefes de departamento para continuar conteniendo la propagación del Covid-19.

En el Condado Cameron se reportan 21 mil 340 casos positivos, 633 personas han fallecido por coronavirus, y 16 mil 225 se han recuperado.

Las autoridad insta a la comunidad a seguir las pautas de práctica establecidas por los funcionarios de salud.

"Sigan vigilantes y protéjanse unos a otros. Recuerde siempre, la vida que salve puede ser la suya", dice el juez del condado Eddie Treviño Jr.