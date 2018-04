Otra colonia sin agua, otra ´bomba´. Les racionan líquido en Fraccionamiento Las Ceibas

NOTICIAS RELACIONADAS Colonia Jacinto López Dos: sin una gota desde el domingo

Desde hace una semana familias del fraccionamiento Las Ceibas batallan para que les llegue el servicio normal de agua potable y piden apoyo a las autoridades para que les puedan enviar pipas mientras se resuelve el problema.

De repente se comenzó a racionar el vital liquido, primero salía poca agua, luego hay días en que sale un chorrito sólo por las mañanas, igual por la tarde sale a cuenta gotas.

En el Fraccionamiento Las Ceibas, Tercer Privada, son casi 100 viviendas y todos padecen el problema, y gracias a que son vecinos organizados pueden hacer frente a la falta de agua.

Las familias tienen que juntar en cubetas la poca agua que sale de la llave de afuera, y con eso lavan la ropa, trastes y para el baño diario.

En otros casos utilizan el agua que tienen en los tinacos, aunque luego se acaba y entre los vecinos se prestan el vital líquido para hacer sus actividades.

"De hecho algunos los que tienen tinaco nos dan permiso de agarrar agua para el baño para el uso diario, nos apoyamos en lo que se pueda, los vecinos compartimos nuestra agua y es como podemos hacer frente, yo pongo ollas grandes para llenar y tardan porque sale poca agua", dijo Guillermina Montiel Espinoza, habitante del sector y miembro del comité de vecinos.

Los vecinos quieren una reunión con las autoridades de la Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado (COMAPA), para que les expliquen cuándo va a llegar el agua y a qué problemas se debe.

"No sabemos porqué nos han quitado el agua, qué fallas tienen o cuál es la causa por la cual no estén suspendiendo el servicio sin avisarnos; si nos avisan uno puede prevenir y guardar agua, de repente llega poquita en la llave de afuera pero no hay presión de arriba", expresó la vecina.

Los inconformes ya hicieron el reporte ante las autoridades de la COMAPA.

"Hemos escuchado que hay problemas en Rancho Grande, pero no nos notifican, no avisan ni cuando va a llegar el agua, habían dicho que nos iban a mandar pipas y no han dicho para cuando", apuntó la señora Guillermina.

Explicó que es necesario que los apoyen enviando pipas de agua, ya que hay algunos vecinos que tienen enfermos o menores de edad, por lo que es urgente que les puedan solucionar mientras se avanza en atener el problema.

"Muchos vecinos, si quieren saber, algunos tienen enfermos, niños que van a la escuela y necesitamos el agua", expresó la integrante del comité de vecinos.

La COMAPA informó que se realiza reparación del equipo para el rebombeo de agua del sector de Las Ceibas y Hacienda Las Fuentes, con lo cual se restablecerá en corto tiempo el servicio del líquido.

Actualmente se está trabajando con un equipo, mientras que el otro se encuentra en reparación, a fin de que el rebombeo en Rancho Grande de agua opere de manera normal.

El organismo asegura que ha enviado con agua y que este lunes acudieron a Las Camelias y Las Ceibas, entre otros sectores donde hay escasez del líquido.

NI PARA TOMAR.





¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA?





>El pasado 20 de marzo vecinos de la colonia Valle Soleado bloquean la carretera Reynosa-San Fernando, queman llantas y pastizales para exigir agua potable, tras cinco días sin el servicio.