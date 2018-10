Otra caravana hondureña en límite de El Salvador

San Salvador, El Salvador

Un grupo de migrantes hondureños llegó a la frontera El Amatillo, al sur de El Salvador, intentando sumarse a otra caravana de sus compatriotas que ya está en camino por Guatemala tratando de llegar a Estados Unidos, informaron las autoridades.

"Existe una aglomeración de personas intentando ingresar a El Salvador sin realizar el control migratorio obligatorio para ello, ante esto la Dirección General de Migración y Extranjería junto a la policía nacional civil y la fuerza armada de El Salvador, están en la obligación de hacer cumplir las disposiciones de la ley para permitir el acceso a territorio salvadoreño", se explicó en un informe oficial del gobierno salvadoreño.

Se agrega que "si una persona no cumple con los requisitos de ingreso o se rehúsa a realizar el control migratorio, las instituciones pertinentes tiene la potestad para denegar su entrada".

Efectivos de la fuerza armada y de la policía tomaron posesión del puente sobre el río Guascorán que une a El Salvador con Honduras en el puesto Fronterizo El Amatillo --200 kilómetros al sur de la capital, en el departamento de La Unión-- luego de que "unas 100 personas quisieron ingresar en una forma no adecuada, sin generar registro, sin someterse a los controles normales que tenemos", explicó a los periodistas el director de control migratorio, Herbert Hernández.

El funcionario dijo que "desde el momento en que tuvimos conocimiento de que se iban a incorporar a esa movilidad (caravana) que pasó por Guatemala, podemos decir que han sido 415 ciudadanos hondureños" que han pasado por la frontera cumpliendo con los requisitos migratorios".

No todos forman parte de la caravana de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

Hernández informó que un grupo no determinado de hondureños que no han querido cumplir con los requisitos migratorios siguen obstruyendo el paso regular en el puente, pero que "cuando un ciudadano quiere hacer su registro pasa y no tiene problema".

"La movilidad por la frontera El Amatillo está bloqueada por estas personas, pero no por parte de las instituciones del Estado", agregó.

Según el convenio centroamericano de libre movilidad, suscrito en 2006 entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, conocido como CA-4, hay libre movilidad para los ciudadanos de los países firmantes, sin restricciones adicionales, y basta que presenten sus documentos de identidad personal. Sin embargo, los menores de edad, deberán de presentar el pasaporte y estar acompañados de sus dos padres.