Otra burla

El Guadalajara se confirmó como el peor equipo mexicano en la historia del Mundial de Clubes, al perder en tanda de penales ante el Esperance de Túnez y quedar así en sexto lugar de siete equipos del torneo.

En el tiempo regular otra vez los rojiblancos encontraron la ventaja tempranera, cuando al minuto 2 Ángel Zaldívar recibió una falta dentro del área que obligó al árbitro a apoyarse en el VAR.

Gael Sandoval fue el encargado de cobrar al 6' el castigo desde el manchón penal y lo hizo de forma correcta para poner el 1-0 para los tapatíos.

El Esperance Sportive comenzó a tomar el control del juego, comandados por su mediocampista camerunés Franck Kom, al grado que al 33' un disparó dentro del área, rebotó en la mano de Josecarlos Van Rankin.

El silbante tardó mucho en revisar la acción en el VAR, pero también otorgó penal para los de Túnez y el argelino Yousef Belaili anotó al 37' con un cobro excelso, engañando a Gudiño.

José Cardozo decidió dejar en la banca al tamaulipeco Alan Pulido, Orbelín Pineda y a Eduardo López quienes habían sido titulares en el primer juego, pero aún con los cambios el equipo careció de ideas con Jesús Godínez, Alan Cervantes y Sandoval.

Carlos Salcido entró para la segunda parte y Jair Pereira, en un acto de respeto a su trayectoria, le cedió el gafete de capitán e su despedida oficial de las Chivas, justamente en el marco del Mundial de Clubes.

Orbelín entró al juego y los africanos comenzaron a endurecer el juego, al grado de quedarse con dos jugadores menos en la recta final.

Ni con la superioridad numérica los tapatíos pudieron encontrar el gol.

Al ver que se acercaban los penales, José Cardozo decidió sacar a Raúl Gudiño para meter al suplente Miguel Jiménez, quien se especializa en atajar en las tandas definitivas.

Así se fueron a los penales y el apodado "Wacho" atajó dos tiros a los tunecinos, pero Hedgardo Marín mandó su tiro a la tribuna, Josecarlos Van Rankin a las manos del portero y al final Isaac Brizuela, quien había sido de lo rescatable en el torneo para Chivas, se vistió de villano al mandar su cobro también a la cabecera alta.

Así las Chivas quedaron en sexto lugar, con una derrota en tiempo regular y otra más 6-5 en tanda de penales ante el Campeón de la Liga de Campeones de África.

¡Una vergüenza!

El sexto lugar de Chivas en el Mundial de Clubes 2018, igualó la peor actuación que ha tenido no sólo un equipo mexicano, sino de la Concacaf, en esta competencia. En el 2007, los Tuzos del Pachuca también quedaron en el sexto puesto, de siete participantes. Tuzos y Chivas, sin lugar a dudas, han sido la vergüenza de la zona, aunque cabe aclarar que cuando Pachuca fracasó en su aventura por Japón, en dicha edición del certamen aún no existía el encuentro por el quinto puesto. Los mejores representantes de la Concacaf, han sido Necaxa (2000), Saprissa (2005) y Monterrey (2012).

Explota Edwin contra Cardozo… y se va

Luego de no jugar un sólo minuto en el Mundial de Clubes, Edwin Hernández ha dejado al Guadalajara, pero no sin antes hacer declaraciones en contra del entrenador del Rebaño, José Saturnino Cardozo, por quitarle algo que de acuerdo al lateral, se merecía.

“La verdad que sí, me siento golpeado (por no jugar) porque siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado, sí me siento dolido.

La vida continúa, hay que seguirse preparando, estas cosas te quedan de experiencia y esperemos seguir trascendiendo si no es en Chivas, en otro lado", dijo el jugador tras el fracaso rojiblanco. Curiosamente, horas después de su dura declaración, Chivas informó en sus redes sociales la salida del jugador.

Orbelín, a Cruz Azul

Orbelín Pineda jugó sus últimos minutos con el Guadalajara en el Mundial de Clubes y tras jugar unos minutos en la derrota ante el Esperanza Deportiva de Túnez, la directiva anunció la salida del mediocampista. Con José Cardozo en el Apertura 2018 no llegó ni a los mil minutos jugados en la Liga, con apenas un gol y partidos en los que comenzaba muy bien, y terminaba por desaparecer. Pineda reforzará al Cruz Azul, equipo al que se va en venta definitiva.